Морской дрон в оккупированном Севастополе проник в Стрелецкую бухту — эксперт

24 апреля, 18:59
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Момент атаки дрона в оккупированном Севастополе (Фото:скриншот видео OSINTtechnical/Twitter)

Момент атаки дрона в оккупированном Севастополе (Фото:скриншот видео OSINTtechnical/Twitter)

Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что украинский морской дрон ночью в понедельник, 24 апреля, проник в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя.

У себя в Facebook Клименко написал, что дрон взорвался напротив «комплекса зданий — общежития и учебных корпусов Севастопольского приборостроительного института».

Видео дня

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Он также отметил, что в Стрелецкой бухте «исторически дислоцируется бригада кораблей охраны водного района».

Стрелецкая бухта на карте

https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1650412138735779841
https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1650420520922275842
https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1650412147430522881

В Сети также появилось видео, на котором, предположительно, зафиксировано передвижение дрона.

https://twitter.com/UKikaski/status/1650517849016770564

24 апреля так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ якобы успешно отразил атаку надводных беспилотников на город. Его утверждения опровергает обнародованное в соцсетях видео.

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что надводные дроны уничтожить непросто, не раскрыв подробностей.

По словам OSINT-аналитика H I Sutton, на фоне атак украинских морских дронов российские оккупанты установили уже минимум шесть эшелонов физических заграждений на входе в Севастопольскую бухту.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Деоккупация Крыма Дроны Война России против Украины морской дрон-камикадзе

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