Морской дрон в оккупированном Севастополе проник в Стрелецкую бухту — эксперт 24 апреля, 18:59 Момент атаки дрона в оккупированном Севастополе (Фото:скриншот видео OSINTtechnical/Twitter)

Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что украинский морской дрон ночью в понедельник, 24 апреля, проник в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя.

У себя в Facebook Клименко написал, что дрон взорвался напротив «комплекса зданий — общежития и учебных корпусов Севастопольского приборостроительного института».



Видео дня

Он также отметил, что в Стрелецкой бухте «исторически дислоцируется бригада кораблей охраны водного района».

Стрелецкая бухта на карте

В Сети также появилось видео, на котором, предположительно, зафиксировано передвижение дрона.

24 апреля так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ якобы успешно отразил атаку надводных беспилотников на город. Его утверждения опровергает обнародованное в соцсетях видео.



Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что надводные дроны уничтожить непросто, не раскрыв подробностей.

По словам OSINT-аналитика H I Sutton, на фоне атак украинских морских дронов российские оккупанты установили уже минимум шесть эшелонов физических заграждений на входе в Севастопольскую бухту.