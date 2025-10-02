Аэродромы Бельбек и Кача под атакой (Фото: via Думская / Telegram)

В оккупированном Крыму в четверг, 2 октября, раздаются взрывы. Под атакой аэродромы Бельбек и Кача, однако воздушную тревогу оккупационные власти сначала не объявляли, пишет Telegram-канал Крымский ветер .

В оккупированном Севастополе работает российская ПВО, в городе слышен пролет дронов. В 21:09 в районе аэродрома Кача был слышен взрыв.

Около 20:00 в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Глава российской администрации Севастополя Михаил Развожаев заявлял об атаке украинских беспилотников.

Реклама

«Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбит один БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казацкой бухты», — писал Развожаева.

Местные Telegram-каналы также сообщали, что группа беспилотников «идет в обход Севастополя в акватории Черного моря» в направлении южного и юго-восточного побережья Крыма.