В оккупированном Крыму раздаются взрывы: под атакой аэродромы Бельбек и Кача — Крымский ветер

2 октября, 22:17
Поделиться:
Аэродромы Бельбек и Кача под атакой (Фото: via Думская / Telegram)

Аэродромы Бельбек и Кача под атакой (Фото: via Думская / Telegram)

В оккупированном Крыму в четверг, 2 октября, раздаются взрывы. Под атакой аэродромы Бельбек и Кача, однако воздушную тревогу оккупационные власти сначала не объявляли, пишет Telegram-канал Крымский ветер.

В оккупированном Севастополе работает российская ПВО, в городе слышен пролет дронов. В 21:09 в районе аэродрома Кача был слышен взрыв.

Около 20:00 в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Глава российской администрации Севастополя Михаил Развожаев заявлял об атаке украинских беспилотников.

Реклама

«Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбит один БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казацкой бухты», — писал Развожаева.

Местные Telegram-каналы также сообщали, что группа беспилотников «идет в обход Севастополя в акватории Черного моря» в направлении южного и юго-восточного побережья Крыма.

Читайте также:
Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Крым Севастополь Бельбек Оккупация Крыма

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies