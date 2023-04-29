«А я люблю бавовну з доставкою на Крим». Официальный спикер ВСУ отреагировал на пожар в Севастополе ярким троллингом 29 апреля, 13:13 Дым пожара на нефтебазе в Севастополе (Фото:Михаил Развожаев / Телеграм)

В сети появилось видео, на котором начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский иронически комментирует сегодняшние события в Севастополе, где горит топливная база оккупантов.

В видеоролике полковник комментирует пожар в Крыму, причиной которого предположительно стала атака БПЛА, в саркастической стихотворной форме:



«Собака любить м’ясо. Ворона любить сир. А я люблю „бавовну“ з доставкою на Крим», — отметил Дмитрашковский, после чего на видео появились кадры пожара на нефтебазе в Севастополе.

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«Ждите следующих пророчеств…» — добавил Дмитрашковский в своем посте в Facebook.



С ночи в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта горят резервуары с топливом. На фото и видео и соцсетях виден огромный столб поднимающегося в небо черного дыма и масштабное возгорание.

По состоянию на середину дня пожар в Севастополе продолжают тушить, хотя около 10 утра оккупационные «власти» заявила о его локализации, признав повреждение четырех цистерн с топливом.

Т. н. «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев ранее заявлял, что, по предварительной информации, возгорание «произошло из-за попадания БПЛА». Площадь пожара изначально составляла около 1000 кв. м, ей была присвоена самая высокая категория сложности — четвертая.

Подконтрольный России марионеточный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что «утренняя атака дронов на Севастополь» сегодня была не единственным инцидентом в Крыму. По его словам, «в небе над Крымом» российское ПВО якобы сбило еще один БПЛА, а еще один беспилотный аппарат, как уверяет крымский гауляйтер, был «подавлен средствами РЭБ» [радиоэлектронной борьбы]. Аксенов не уточнил локации этих инцидентов.

Официально командование ВСУ пока не комментировало сегодняшние события в Крыму. Однако утром 29 апреля Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что сегодня отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.