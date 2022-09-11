Несмотря на непризнание аннексии. Минск и оккупированный Севастополь заключили соглашение о сотрудничестве 11 сентября, 06:50 Диктатор Беларуси Александр Лукашенко (Фото:пресс-служба президента Беларуси)

Минск и оккупационные власти Севастополя заключили соглашение о сотрудничестве. В то же время Беларусь не признала оккупированный РФ Крым российским.

Об этом пишет Зеркало.



В соглашении речь идет об экспорте и импорте продукции, городском хозяйстве, сотрудничестве в области культуры, образования, науки, молодежной политики, а также «патриотическом воспитании».

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Зеркало отмечает, что в Беларуси это событие освещается недостаточно, в частности агентство Минск-Новости упомянуло подписание соглашения одной строчкой, тогда как пресс-служба "властей" Севастополя рассказала о встрече достаточно подробно.

Соглашение подписали глава Мингорисполкома Владимир Кухарев и так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев. При этом отмечается, что он назвал соглашение «исторически важным моментом» и что переговоры с Минском на этот счет велись давно.

Официально Беларусь поддерживает "суверенитет и территориальную целостность Украины" в международно признанных границах. В июле 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал аннексию Крыма Россией и в случае необходимости выдаст соответствующий указ.

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