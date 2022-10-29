«Если по „боевым комарам“ бьют С-300». В ОК Юг не исключают, что взрывы в Севастополе могли быть из-за неудачных запусков ракет ПВО 29 октября, 15:22 В оккупированном Севастополе утром 29 октября раздались взрывы (Фото:ЧП/Севастополь/Telegram)

Причиной взрывов в оккупированном Севастополе 29 октября могли стать неудачные запуски российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны, предположила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.



Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Ведущая спросила Гуменюк, правдивы ли сообщения в Сети о якобы уничтожении трех кораблей, которые являются носителями ракет Калибр.

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«Пока официального подтверждения нет, но есть точно понимание, что при боязни „боевых насекомых“ и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция. Поэтому, когда по комарам бьют С-300, например, эти ракеты имеют очень большую разрушительную силу и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации», — сказала она, апеллируя к фейковому заявлению постпреда России в ООН Василия Небензи.

28 октября во время выступления он выдумал, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут «распространять комаров, зараженных опасными вирусами».

Утром в Крыму раздались взрывы. Ставленники Кремля в оккупированном Севастополе заявили об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты, которую якобы отражали российские корабли. Тогда там сказали, что в городе «никакие объекты не поражены», а «ситуация под контролем».

Позже в минобороны РФ заявили о «незначительном повреждении» тральщика Иван Голубец и заграждении в бухте Южная. Россия традиционно обвинила Украину, в Генштабе информацию не комментировали.