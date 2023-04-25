«Исключительно военные объекты». В ГУР отреагировали на фейки оккупантов об атаке морских дронов на Севастополь

25 апреля, 20:22
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Андрей Юсов (Фото:Координационный штаб/Telegram)

Андрей Юсов (Фото:Координационный штаб/Telegram)

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-террориста России о том, что Украина якобы атаковала «гражданскую инфраструктуру» в оккупированном Крыму.

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Накануне министерство обороны России обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

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В комментарии Суспільному Юсов подчеркнул, что последние события в Крыму «касались исключительно военных объектов» оккупантов и не имеют никакого отношения к зерновому соглашению, в котором речь идет о гражданских портах и подконтрольной Украине территории.

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«Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора», — напомнил Юсов.

24 апреля так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ якобы успешно отразил атаку надводных беспилотников на город. Его утверждения опровергает обнародованное в соцсетях видео.

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что надводные дроны уничтожить непросто, не раскрыв подробностей.

По словам OSINT-аналитика H I Sutton, на фоне атак украинских морских дронов российские оккупанты установили уже минимум шесть эшелонов физических заграждений на входе в Севастопольскую бухту.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Зерно Деоккупация Крыма ГУР Зерновые Война России против Украины экспорт зерна зерновое соглашение морской дрон-камикадзе

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