В Севастополе прогремела серии громких взрывов, работа морского транспорта приостановлена 22 марта, 07:44 В Севастополе слышали серию громких взрывов (Фото:Крым.Реалии)

Рано утром в среду, 22 марта, в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия громких взрывов. Сообщается о возможной атаке дронов.

Как сообщает Крым.Реалии, первый взрыв прогремел около 04:46 по местному времени в центральной части города. От него задрожали стекла в окнах.

Позже оккупационная «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» Севастополя сообщила, что морской пассажирский транспорт приостановил свою работу.

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Telegram-канал Крымский ветер сообщает, что жители города слышали три взрыва с интервалом в 15 минут.

В 5:53 в Севастополе слышали автоматные очереди. Предположительно, шла стрельба по БПЛА.

По состоянию на 6:00 в морской бухте регулярно слышали выстрелы и грохот. Севастопольцы сообщают, что в акватории работают корабли ЧФ.

При входе в бухту жители также заметили странные огни, предположительно, сбит морской БПЛА.

Официальных комментариев российских властей Севастополя или военных РФ на данный момент нет.

Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прозвучала серия взрывов. В сети появились видео со звуками, подобными полету беспилотника. Оккупационная «власть» заявила про «работу ПВО» и о том, что некоторые «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на прилет беспилотников.

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.