«Похожий взрыв был на Крымском мосту». Чем ударили по топливной базе в Севастополе — интервью NV с военным экспертом
Дым после атаки беспилотника в Севастополе, Крым. 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Оккупационные власти признали, что вспыхнувший утром 29 апреля масштабный пожар на топливной базе в Севастополе им не удастся быстро потушить.
«Самым сложным из всех возможных» назвал ее местный гаулятер и проинформировал, что повреждены четыре цистерны.
Что произошло в бухте этим утром, объяснил в интервью Radio NV военный эксперт Павел Нарожный.
— «Хлопок» в Севастополе. Рашисты говорят об ударе беспилотником по Казачьей бухте. Как это событие вы прокомментируете?
— Да, приятная новость. Что это могло быть? Главный вопрос чисто с технической точки зрения. Поскольку у меня нет информации от того, кто это организовывал, могло быть несколько вариантов.
Наиболее вероятный — это летательный беспилотник. То есть самолетик, который долетел и ударил. Хотя варианта с надводным [БПЛА] тоже нельзя отбрасывать.