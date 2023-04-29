«Похожий взрыв был на Крымском мосту». Чем ударили по топливной базе в Севастополе — интервью NV с военным экспертом 29 апреля, 12:00 NV Премиум Дым после атаки беспилотника в Севастополе, Крым. 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Оккупационные власти признали, что вспыхнувший утром 29 апреля масштабный пожар на топливной базе в Севастополе им не удастся быстро потушить.

«Самым сложным из всех возможных» назвал ее местный гаулятер и проинформировал, что повреждены четыре цистерны.

Что произошло в бухте этим утром, объяснил в интервью Radio NV военный эксперт Павел Нарожный.

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— «Хлопок» в Севастополе. Рашисты говорят об ударе беспилотником по Казачьей бухте. Как это событие вы прокомментируете?

— Да, приятная новость. Что это могло быть? Главный вопрос чисто с технической точки зрения. Поскольку у меня нет информации от того, кто это организовывал, могло быть несколько вариантов.

Наиболее вероятный — это летательный беспилотник. То есть самолетик, который долетел и ударил. Хотя варианта с надводным [БПЛА] тоже нельзя отбрасывать.