В РФ заявили о попытке атаки Севастополя дронами

10 августа, 06:48
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Севастополь (Фото:wikipedia.org)

Севастополь (Фото:wikipedia.org)

В Минобороны РФ заявили, что ночью 10 августа на оккупированный Севастополь в Крыму летели 11 дронов. Все они якобы были уничтожены.

«Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет», — заявили в Минобороны страны-терорриста.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Севастополь Аннексия Крыма Война в Украине Война России против Украины

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