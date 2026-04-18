Пожар в Севастополе после атаки БпЛА 18 апреля 2026 года (Фото: Exilenova+)

Севастополь во временно оккупированном Крыму ночью в субботу, 18 апреля, атаковали дроны. В результате удара возник масштабный пожар на нефтебазе в районе мыса Манганари — между Казачьей и Камышовой бухтами, сообщает мониторинговый канал Крымский ветер .

По данным местных жителей, атака продолжалась примерно с 00:35 до 02:40. Спутниковые снимки подтверждают пожар в районе Манганари.

Фото: Крымский ветер / Telegram

Мониторинговая группа Exilenova+ пишет, что после атаки в Севастополе возникли несколько пожаров, в частности, горит порт.

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Гауляйтер Крыма Михаил Развожаев написал, что дым, поднимающийся над Севастополем — это пожар в микрорайоне Казачья бухта. Он утверждает, что произошло возгорание резервуара «с остатками топлива» в результате падения якобы сбитого БпЛА.

Фото: Крымский ветер

Развожаев заявляет, что «площадь пожара небольшая», поскольку на нефтебазе, по его утверждению, «не было никаких запасов топлива».