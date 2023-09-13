Появилось фото, вероятно, десантного корабля Минск после атаки на Севастополь. СМИ пишут о серьезной пробоине 13 сентября, 15:01 Фото, предположительно, десантного корабля Минск россиян в Севастополе (Фото:Соцсети/Телеграм)

В Сети публикуют фото последствий удара по кораблям Черноморского флота России в Корабельной бухте оккупированного Севастополя. На нем, как утверждается, большой десантный корабль Минск.

В частности, фото опубликовал Telegram-канал Крымский ветер. На нем над кораблем видно дым, оставшийся после пожара в сухом доке морского завода.

Фото: Соцсети/Telegram

Как пишет Милитарный, десантный корабль проекта 775 получил серьезные повреждения — есть пробоина в левый борт в районе надстройки, что может означать попадание крылатой ракеты под углом прямо в машинное отделение.

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В то же время в министерстве обороны России заявили, что два пораженных корабля «проходили плановый ремонт» и «будут полностью восстановлены для боевой службы».

Удар по Корабельной бухте в Севастополе — что известно

В ночь на 13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в Севастополе. Оккупанты перекрыли Крымский мост. Утром Минобороны России заявило об атаке ракет и морских дров («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте». А также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе по морю».

Поражение двух кораблей — подводной лодки и большого десантного корабля — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.



На фоне этих сообщений командующий воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото ночных взрывов в Крыму и поблагодарил пилотов за «замечательную боевую работу». В ВСУ отчитались об успешной атаке.