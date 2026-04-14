Нацполиция проводит обыски в сети магазинов U420 после расследования Bihus.Info о продаже наркотиков

Правоохранители пришли с обысками в магазины U420 14 апреля 2026 года (Фото: Национальная полиция Украины)

Как уточнили в полиции, документирование деятельности магазинов продолжается с декабря 2025 года.

Следственные действия осуществляются в рамках ряда уголовных производств, открытых по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

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В полиции пообещали обнародовать все детали дела после завершения процессуальных действий.

Фото: Национальная полиция Украины

Ранее журналисты Bihus.Info получили результаты лабораторного анализа, которые подтвердили, что сеть магазинов U420, которые быстро распространяются по Украине, продавала опасное психотропное вещество под видом «сувениров».

Сейчас сеть насчитывает около тридцати заведений в столице и готовится к открытию в других крупных городах, таких как Харьков, Львов, Днепр и Одесса. Рекламу магазинов можно встретить в метро, а на улицах прохожим раздают флаеры с приглашениями и предложениями «тестеров».

Сеть позиционирует себя как кафешопы для любителей легализованного каннабиса, предлагая соответствующий ассортимент — «гаш и джоинты». Журналисты наблюдали за несколькими магазинами в Киеве и пришли к выводу, что большинство клиентов — молодые люди, в том числе подростки.

В январе 2026 львовские правоохранители заявляли, что разоблачили сеть так называемых «кофешопов», которые в центре города продавали наркотики под видом желейных конфет и электронных сигарет. Правоохранители тогда не назвали название сети, но, по данным издания Zaxid.net, речь шла именно о U420.