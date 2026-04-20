Во Львове взяли под стражу продавца и вероятную руководительницу сети наркомагазинов U420

Продавец наркомагазина и его руководительница арестованы во Львове (Фото: Офис генерального прокурора/Facebook)

Во Львове взяли под стражу продавца одного из наркомагазинов сети U420 и женщину, которую следствие считает руководительницей этой сети. Об этом говорится в постановлениях Галицкого районного суда Львова, сообщает Lviv Media.

По данным следствия, продавец магазина — львовянин. Его подозревают в незаконном хранении с целью сбыта и продажи аналогов особо опасных психотропных веществ.

Согласно постановлению, в декабре 2025 года он продал сувенир под названием Afgan 1 гр., который является структурным аналогом ADB-PINACA, что относится к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен.

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Мужчина будет оставаться под стражей до 12 июня, а сумма залога составляет 199,6 тысячи гривен.

Женщина, которая, по версии следствия, является руководительницей сети магазинов U420 и Green State во Львове, родом из села Дидятичи Мостиского района Львовской области. По версии правоохранителей, она координировала работу торговых точек, искала работников, проводила инструктажи и занималась закупкой товаров. Она также будет оставаться под стражей до 12 июня, а сумма ее залога составляет 166,4 тысячи гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли партии товара, в частности самокрутки, конфеты, шоколад, капсулы, масла, напитки и другую продукцию с маркировкой CBD, Kratea, Canna Be Drink, Kombucha, Rabbit и Sweet Buds.

В марте 2026 года о деятельности сети U420 сообщили журналисты-расследователи Bihus.Info, которые заявили, что в магазинах этой сети продают опасные вещества, замаскированные под «сувениры».

Журналисты приобрели продукцию в трех разных магазинах U420 в Киеве и передали ее на экспертизу в две лаборатории: частную и государственную — Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

По результатам анализа, проведенного лабораторией МВД, выявлено, что в составе «сувениров», купленных в сети U420, содержится психотропное вещество, запрещенное к обороту — синтетический каннабиноид, известный как один из видов спайса.

14 апреля правоохранители провели обыски в магазинах сети. Офис генерального прокурора подтвердил, что в этих точках продавали «сувенирную» продукцию, которая на самом деле содержала опасные химические соединения и могла нанести серьезный вред здоровью. В частности, речь шла о продукции, которая маскировалась под сигареты и напитки.

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В январе 2026 года львовские правоохранители заявляли, что разоблачили сеть так называемых «кофешопов», которые в центре города продавали наркотики под видом желейных конфет и электронных сигарет. Правоохранители тогда не назвали название сети, но, по данным издания Zaxid.net, речь шла именно о U420.