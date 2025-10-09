Кадровый вызов: как аптечный ритейл превращает кризис в возможность
сеть аптек «Подорожник»
В Украине усиливается дефицит квалифицированных работников в секторах, где результат зависит от физического присутствия персонала: в промышленности, логистике, медицинских учреждениях. Фармацевтическая отрасль относится к наиболее уязвимым: массовый выезд специалистов и конкуренция работодателей за имеющиеся ресурсы обостряют кадровый вызов.
В ответ аптечные сети выстраивают системную кадровую политику: инвестируют в корпоративные учебные центры, создают модульные программы для фармацевтов и провизоров, развивают наставничество на рабочем месте, вводят регулярную оценку компетенций и индивидуальные планы развития. Такой подход дает возможность быстро закрывать критические вакансии, сохранять стандарты сервиса в сети и поддерживать непрерывность оказания фармацевтической опеки.
Почему фармации нужны новые подходы к обучению
Современная профессия фармацевта требует готовности к постоянному обучению, открытости к цифровым решениям и умения эффективно коммуницировать с людьми разного возраста и состояния. Работники аптек — прежде всего те, кто способен сопереживать и поддерживать посетителей в вопросах сохранения здоровья.
Это обусловливает потребность в широком наборе компетенций: от глубокого понимания фармакотерапии, фармакологии и фармацевтической химии до развитого эмоционального интеллекта. Именно поэтому аптечные сети инвестируют ресурсы в развитие работников с первых дней карьеры.
Внутренние школы, менторские программы, вебинары, тренинги по фармацевтической опеке и коммуникациям, а также дистанционные курсы на корпоративной платформе образуют единый контур развития. Фармацевты и руководители аптек ежемесячно участвуют в обязательных онлайн-сессиях, охватывающих новые лекарственные средства, внутренние процессы, стандарты качества обслуживания и взаимодействия с клиентами. Для только что назначенных руководителей функционирует «Школа заведующего», которая фокусируется на оперативном менеджменте, работе в команде и поддержании стабильного качества сервиса.
Теоретическую часть — учебные курсы, видеоматериалы, тестирование — студенты осваивают самостоятельно, тогда как практические навыки формируются исключительно под руководством опытных специалистов «Подорожника». Приоритетом остается безопасность и качество всей цепи фармацевтического обслуживания: от хранения медикаментов и приемки товара до отпуска препаратов и консультаций, непосредственно влияющих на здоровье клиентов.
Новая эра HR: от найма к инвестициям в развитие
До завершения 2025 года компания планирует расширить перечень образовательных программ с учетом потребностей фармацевтического рынка и ожиданий сотрудников. Отдельный фокус — проект «Учебная аптека „Подорожник“»: образовательные центры, где стажеры под руководством квалифицированных фармацевтов получают необходимые знания и практические умения для работы в аптеке. Сейчас два таких центра работают во Львове и Ивано-Франковске.
Отрасль отходит от подхода «закрыть вакансию любой ценой» и переходит к модели долгосрочных инвестиций в людей. Побеждает тот, кто последовательно развивает персонал, создает благоприятные условия труда и выстраивает прозрачные траектории карьерного роста.