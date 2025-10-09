В Украине усиливается дефицит квалифицированных работников в секторах, где результат зависит от физического присутствия персонала: в промышленности, логистике, медицинских учреждениях. Фармацевтическая отрасль относится к наиболее уязвимым: массовый выезд специалистов и конкуренция работодателей за имеющиеся ресурсы обостряют кадровый вызов.

В ответ аптечные сети выстраивают системную кадровую политику: инвестируют в корпоративные учебные центры, создают модульные программы для фармацевтов и провизоров, развивают наставничество на рабочем месте, вводят регулярную оценку компетенций и индивидуальные планы развития. Такой подход дает возможность быстро закрывать критические вакансии, сохранять стандарты сервиса в сети и поддерживать непрерывность оказания фармацевтической опеки.

Почему фармации нужны новые подходы к обучению

Современная профессия фармацевта требует готовности к постоянному обучению, открытости к цифровым решениям и умения эффективно коммуницировать с людьми разного возраста и состояния. Работники аптек — прежде всего те, кто способен сопереживать и поддерживать посетителей в вопросах сохранения здоровья.

Фото: сеть аптек «Подорожник»

Это обусловливает потребность в широком наборе компетенций: от глубокого понимания фармакотерапии, фармакологии и фармацевтической химии до развитого эмоционального интеллекта. Именно поэтому аптечные сети инвестируют ресурсы в развитие работников с первых дней карьеры.

«В сети аптек „Подорожник“ действует базовая программа развития для молодежи — „Подорожник START“. Это первый этап профессионального пути в компании: в течение недели происходит интенсивное очное обучение, после чего каждый стажер продолжает освоение программы, интегрированной в нашу специализированную учебную платформу „Подорожник“. Под руководством опытного фармацевта отслеживается прогресс, выполнение учебных модулей и прохождение тестирований. Наша сеть имеет партнерства с более 80 образовательных учреждений по всей Украине. С начала программы возможность прохождения практики и стажировки получили более 4300 студентов, и эти показатели стабильно растут», — отмечает HR-директор сети аптек « Подорожник» Наталья Байдык.

Внутренние школы, менторские программы, вебинары, тренинги по фармацевтической опеке и коммуникациям, а также дистанционные курсы на корпоративной платформе образуют единый контур развития. Фармацевты и руководители аптек ежемесячно участвуют в обязательных онлайн-сессиях, охватывающих новые лекарственные средства, внутренние процессы, стандарты качества обслуживания и взаимодействия с клиентами. Для только что назначенных руководителей функционирует «Школа заведующего», которая фокусируется на оперативном менеджменте, работе в команде и поддержании стабильного качества сервиса.

«Период полномасштабной войны влияет на рынок труда и усиливает потребность молодежи в профессиональной поддержке. В „Подорожнике“ фармацевты проходят все необходимые курсы для выполнения должностных обязанностей и программы повышения квалификации, что обеспечивает непрерывное профессиональное развитие. Компания применяет бонусные механики мотивации, подчеркивает ценность труда сотрудников для организации и общества и последовательно выстраивает культуру признания», — отмечает Наталья Байдык.

Фото: сеть аптек «Подорожник»

Теоретическую часть — учебные курсы, видеоматериалы, тестирование — студенты осваивают самостоятельно, тогда как практические навыки формируются исключительно под руководством опытных специалистов «Подорожника». Приоритетом остается безопасность и качество всей цепи фармацевтического обслуживания: от хранения медикаментов и приемки товара до отпуска препаратов и консультаций, непосредственно влияющих на здоровье клиентов.

Новая эра HR: от найма к инвестициям в развитие

До завершения 2025 года компания планирует расширить перечень образовательных программ с учетом потребностей фармацевтического рынка и ожиданий сотрудников. Отдельный фокус — проект «Учебная аптека „Подорожник“»: образовательные центры, где стажеры под руководством квалифицированных фармацевтов получают необходимые знания и практические умения для работы в аптеке. Сейчас два таких центра работают во Львове и Ивано-Франковске.

Отрасль отходит от подхода «закрыть вакансию любой ценой» и переходит к модели долгосрочных инвестиций в людей. Побеждает тот, кто последовательно развивает персонал, создает благоприятные условия труда и выстраивает прозрачные траектории карьерного роста.