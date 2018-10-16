Сестра Сенцова заявила о госпитализации украинца в реанимацию, в России это отрицают

В России заявили, что Олег Сенцов не нуждается в госпитализации

Украинский политический заключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки попал в реанимацию городской больницы Лабытнанги, сообщила его сестра Наталья Каплан. В то же время российские тюремщики эту информацию отрицают.

"Информация о том, что его оттуда [из реанимации] перевели, не поступала", - сказала она в комментарии Громадському.

В Ямало-Ненецком управлении Федеральной службы исполнения наказаний опровергли сообщения об ухудшении состояния здоровья украинца и его госпитализации в реанимацию. По данным российских тюремщиков, Сенцов находится в медицинской части исправительной колонии под наблюдением медработников, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении УФСИН отметили, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное, он "в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается". "Рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание соблюдает в полном объеме", - добавили в российском ведомстве.

Ранее сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что украинский политзаключенный вышел из голодания с очень подорванным здоровьем, сейчас никто не может сказать, выживет ли он.

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

По словам его адвоката Дмитрия Динзе, это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.