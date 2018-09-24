Сестра Сенцова рассказала, как режиссер общается со своими детьми и как они переживают его заключение

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала о том, как он общается со своими детьми и как они переживают его заключение.

Дочери Олега Сенцова 15 лет, а сыну - 14, они с их матерью живут в Крыму, рассказала Каплан в интервью Медузе.

"Когда он сел, они были совсем еще дети, а сейчас уже подростки", - отметила она.

По словам Каплан, она постоянно поддерживает с ними связь.

"Старшая полностью на стороне папы, то есть она считает, что папа прав. Но ей, конечно же, очень страшно за него и очень его не хватает", - говорит сестра украинского политзаключенного.

У сына Сенцова аутизм и оценить происходящее ему сложнее.

"У Влада аутизм, и он живет несколько в своем мире. Ему как человеку очень прямолинейному сложно понять, почему папа хороший, если он сидит в тюрьме, ведь там сидят только плохие люди. Это такая детская прямота. Вся эта ситуация просто не укладывается в его детское мировоззрение. Но он тоже ждет папу, пишет ему, общается с ним по телефону", - рассказала Каплан.

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По ее словам, все свои звонки Сенцов тратит только на разговоры с детьми и мамой. Во время общения с семьей Сенцов старается не показывать, что ему плохо.

"Они стараются бодриться, чтобы друг друга не расстраивать, и только на меня потом уже все выливают все свои эмоции", - говорит Каплан.

По ее словам, с бывшей женой Сенцов совсем не общается, но при этом, даже находясь в тюрьме, пытается участвовать в воспитании детей.

"До сих пор следит даже за тем, чтобы их раз в год водили к стоматологу", - отметила она.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.