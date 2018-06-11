Сестра Сенцова опровергла инфрмацию о том, что просила Путина освободить режиссера

Сестра Сенцова Наталья Каплан опровергла инфрмацию о том, что семья украинского режиссера-политзаключенного Кремля обращалась к Путину с просьбой его уволить, передает Общественное.

"Я такого не говорила, и мы ни о чем Путина не просили... Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но о Путине я точно ничего не говорила", - заявила Каплан.

Ранее сообщалось, что британское издание The Guardian опубликовало информацию со ссылкой на Каплан о том, что семья Сенцова якобы попросила Путина освободить его к Чемпионату мира по футболу.

"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", - такое цитату Каплан приводит издание.

Однако эту новость The Guardian подало под названием о том, что семья якобы попросила Путина об увольнении Олега.

"Ответственно заявляю, к Путину не обращалась, откуда ноги растут, не знаю. Может, банально, недопоняли", - написала Каплан в Facebook.

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Ранее сообщалось, что Сенцова обследовали российские медики.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской тюрьме в городе Лабытнанги, 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет строгого режима.

Сейчас в российских колониях и СИЗО содержатся не менее 64 политических заключенныхс украинским гражданством.

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