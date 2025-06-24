В результате атаки были повреждены частные жилые дома, линии электропередач и легковые автомобили (Фото: ГСЧС Украины)

Во вторник, 24 июня, в Харькове прогремели три взрыва в результате российской атаки. В результате пострадали три человека, среди которых 15-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

В результате атаки были зафиксированы взрывы на трех локациях: два в частном секторе Немышлянского района и один на территории гражданского предприятия в Салтовском.

«На предприятии возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, в результате обстрелов три человека пострадали, среди которых 15-летняя девочка», — говорится в сообщении.

Фото: ДСНС України

В результате атаки были повреждены частные жилые дома, линии электропередач и легковые автомобили.

По предварительной информации, этой ночью враг выпустил по городу семь шахедов. Один упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации.