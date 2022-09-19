В Мелитополе прогремела серия громких взрывов — СМИ

19 сентября, 14:00
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Сообщается, что в Мелитополе было не менее семи громких взрывов (Фото:inform.zp.ua)

Сообщается, что в Мелитополе было не менее семи громких взрывов (Фото:inform.zp.ua)

В понедельник, 19 сентября, в захваченном Мелитополе прогремела серия громких взрывов, сообщает местное издание РИА Мелитополь.

Жители города слышали коло семи мощных взрывов.

Взрывы раздаются с определенной периодичностью, однако их причина неизвестна.

Местные жители сообщают, что звуки взрывов слышны со стороны аэродрома, где находится база российских оккупантов.

Видео дня

Также в городе слышен гул техники.

17 сентября в оккупированном селе Богатырь Запорожской области днем прогремело несколько взрывов. Туда накануне российские военные передислоцировали часть своей военной техники и личного состава.

https://www.youtube.com/watch?v=8nB91qDqg9w
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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