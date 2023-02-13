Под Мариуполем прогремели три громких взрыва: Андрющенко сообщил о попадании в расположение оккупантов

13 февраля, 09:37
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Взрывы слышали и жители разрушенного Мариуполя (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Взрывы слышали и жители разрушенного Мариуполя (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Поздно вечером в воскресенье, 12 февраля, под Мариуполем прогремела серия громких взрывов.

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram, известно о попадании в расположение оккупантов в селе Никольское в помещение школы № 3.

Три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя.

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Андрющенко отметил, что после взрывов были слышны звуки детонации.

При этом, оккупанты придумали версию о том, что удар был нанесен якобы Точкой У. Андрющенко подчеркнул, что эта версия не соответствует действительности.

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Войска РФ во временно оккупированном Мариуполе разместили снайперов на выезде из города из-за провала контрпартизанской деятельности ФСБ.

Андрющенко сообщал, что количество российских военных в районе Мариуполя выросло до 30 тысяч.

7 февраля в Мариуполе прогремела серия громких взрывов. Они произошли в районе морского порта.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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