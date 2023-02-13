Под Мариуполем прогремели три громких взрыва: Андрющенко сообщил о попадании в расположение оккупантов
Взрывы слышали и жители разрушенного Мариуполя (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)
Поздно вечером в воскресенье, 12 февраля, под Мариуполем прогремела серия громких взрывов.
Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram, известно о попадании в расположение оккупантов в селе Никольское в помещение школы № 3.
Три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя.
Андрющенко отметил, что после взрывов были слышны звуки детонации.
При этом, оккупанты придумали версию о том, что удар был нанесен якобы Точкой У. Андрющенко подчеркнул, что эта версия не соответствует действительности.
Войска РФ во временно оккупированном Мариуполе разместили снайперов на выезде из города из-за провала контрпартизанской деятельности ФСБ.
Андрющенко сообщал, что количество российских военных в районе Мариуполя выросло до 30 тысяч.
7 февраля в Мариуполе прогремела серия громких взрывов. Они произошли в районе морского порта.