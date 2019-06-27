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Канал 1+1 возобновляет показ сериала Сваты

27 июня, 10:20
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Кадр из сериала Сваты

Показ Сватов возобновится с 1 июля

Студия Квартал 95 сообщила, что телеканал 1+1 с 1 июля возобновляет показ сериала Сваты, который несколько лет был запрещен.

На странице Квартал 95 в Facebook сказано, что шестой сезон сериала начнут показывать с 1 июля в 20:45.

Напомним, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала Сваты, в котором играет российский актер Федор Добронравов.

В свою очередь СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на три года за публичную поддержку оккупации Россией Крыма и незаконное посещение полуострова.

27 марта Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет СБУ на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, поддерживающему оккупацию Крыма, отменив соответствующее постановление спецслужбы.

Медиагруппа 1+1 media заявила, что Государственное агентство Украины по вопросам кино умышленно затягивает срок возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал Сваты.

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Теги:   Телеканал 1+1 Сериал Сваты

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