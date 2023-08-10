На месте взрыва в Подмосковье обнаружили 48 фрагментов тел — росСМИ

10 августа, 20:03
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Разрушения на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в результате взрыва (Фото:REUTERS)

Разрушения на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в результате взрыва (Фото:REUTERS)

На территории завода в Сергиевом Посаде, где накануне прогремел масштабный взрыв, обнаружили 48 фрагментов тел, сообщает российский ресурс Baza со ссылкой на собственные источники.

По их данным, на месте взрыва найдено 48 фрагментов тел, которые предположительно принадлежат десяти людям. Взрыв был такой силы, что у большинства погибших оторвало конечности, говорится в сообщении.

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Разбор завалов еще не окончен и погибших может быть больше.

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В Сергиевом Посаде Московской области в среду, 9 августа, произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода.

Российские власти заявляли, что взрыв якобы «произошел на складе с пиротехнической продукцией», а его причиной стали не беспилотники, а «человеческий фактор».

По словам очевидцев, вокруг места ЧП видны разбитые стекла, помятые машины и разлетевшиеся куски асфальта.

Позже в Сети появлялись видео со снарядами возле места взрыва. Это может свидетельствовать о том, что «склад пиротехники» на самом деле был арсеналом оружия.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Москва Завод

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