Олигарх-беглец Курченко и российские чиновники получили подозрения за захват предприятий на оккупированных территориях

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили о заочном подозрении беглому олигарху Сергею Курченко и другим российским дельцам по делу о захвате украинских предприятий на временно оккупированных территориях.

По материалам расследования, в течение 2017−2021 годов Курченко вместе с группой российских чиновников и бизнесменов незаконно присвоили и эксплуатировали ряд промышленных комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической отраслей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Реклама

Отмечается, что они организовали масштабную добычу и вывоз полезных ископаемых, которые продавали в Россию и другие страны, нанося ущерб на десятки миллиардов гривен. По данным следствия, только угля было вывезено на сумму более 6 млрд грн, металлопродукции — на 47,3 млрд грн, коксохимической продукции — на более 1,6 млрд грн.

В преступную группу, кроме Сергея Курченко, входят заместитель министра экономического развития РФ Назаров Сергей Николаевич, начальник департамента Министерства экономического развития РФ Павлов Владимир Алексеевич, а также другие граждане РФ и Украины, которые перешли на сторону врага.

Следователи сообщили фигурантам заочное подозрение по статьям, предусматривающим ответственность за военные преступления — в частности разграбление национальных ценностей на оккупированной территории. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Расследование осуществляют сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

В декабре 2022 года ВАКС получил обвинительный акт в уголовном производстве против олигарха Сергея Курченко. Его будут судить по семи статьям Уголовного кодекса как участника преступной организации, которую возглавлял бывший президент Виктор Янукович.

В частности, ему инкриминируют завладение и отмывание 12 млрд грн Укрнафты, Укргаздобычи, Нафтогаза Украины, Аграрного фонда, Нацбанка, Реал Банка, Брокбизнесбанка и Укргазбанка.