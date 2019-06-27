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Осужденного в России политзаключенного Литвинова перевели в колонию Харькова

27 июня, 17:16
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Александр Назаров / Громадське

Сергей Литвинов в Диканевской колонии № 12

Украинского политзаключенного Сергея Литвинова, незаконно осужденного в РФ, пять месяцев назад перевели из Магадана в колонию в Украине.

Об этом узнали журналисты Громадського, которые посетили украинца в харьковской колонии.

По его словам, его сначала привезли в СИЗО Старобельска Луганской области. После этого Беловодский суд принял решение отправить его в Диканевскую исправительную колонию № 12 в Харькове, где он с 1 марта 2019 года отбывает наказание по приговору, принятому российским судом (за «разбой»).

«Я сам не понимаю, что здесь делаю, меня депортировали на Родину из Магадана. В Магадане в суде мне сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома, но Украина не могла такого сказать», — рассказал Литвинов.

Политзаключенный, которому осталось провести в тюрьме 3,5 года, попросил президента Владимира Зеленского о помиловании. Руководство колонии подтвердило, что документы на помилование направили в Киев в четверг, 27 июня.

Сергей Литвинов был задержан российскими правоохранительными органами в районной больнице в Ростовской области. Его обвинили в массовых убийствах мирных жителей и изнасилованиях, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона Днепр-1.

Когда адвокаты сумели доказать, что «погибших» мирных граждан никогда не существовало, российские следователи сняли с Литвинова обвинения в военных преступлениях, оставив разбой.

В ноябре 2015 года уголовное преследование Литвинова было прекращено, поскольку следователи не нашли достаточно доказательств причастности украинца к преступлениям. Генпрокуратура России извинилась перед украинцем за преследование за «убийства» и «военные преступления»

В 2016 году один из районных судов Ростовской области приговорил Литвинова к 8,5 годам колонии строгого режима. Литвинов якобы летом 2014 года в населенном пункте Станично-Луганского района Луганской области совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на гражданина РФ.

Теги:   Политзаключенные Дело Сергея Литвинова

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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