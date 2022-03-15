На 20-й день войны. Сергей Жадан подстригся в барбершопе в Харькове и порадовал военной былью 15 марта, 22:51 Цей матеріал також доступний українською Сергей Жадан рассказал о 20-м дне войны в Харькове (Фото:@Сергей Жадан/Facebook)

Вторник, 15 марта, стал 20-м днем войны, которую Россия развязала против Украины. Украинский поэт и писатель и активист Сергей Жадан рассказал о дне, который он провел в Харькове.

Сергей Жадан, которого Комитет литературоведческих наук польской академии выдвинул на соискание Нобелевской премии по литературе, находится в Харькове. Он продолжает освещать события войны, которую Россия развязала против Украины. На 20-й день войны кроме фотографий из разрушенного Харькова он поделился интересной военной былью, а также показал, что ему даже удалось подстричься в одном из харьковских барбершопов.

Утром он прогулялся по центру Харькова.

«В Харькове утром солнечно и пусто. Только что объявили воздушную тревогу. Остро и щемяще чувствуется весна», — рассказал он.

А потом показал, во что превратилась улица Сумская и книжный магазин Букс.

А затем в разбитом российскими оккупантами Харькове Жадану удалось подстричься в барбершопе.

«Война войной, но хипстерские барбершопы никто не отменял. Выстригаем „оселедці“. Харьков, 20-й день войны», — рассказал Сергей Жадан.

И, конечно же, в такой день не обошлось без героической были.

«Разговаривал только что с руководством области. Рассказывают новости из области. Место называть, конечно, не буду, но))))) Приехал разведчик, рассказывает, что сельские жители ночью украли уже второй российский танк) И пушку. Танки отдали военным, пушку не успели — украли колеса))) Так и стоит. Можете не верить и считать это оптимистическим постом))) Но, блин, я видео видел. Всем хорошего дня)))», — добавил он.

«Харьков сейчас напоминает муравейник, нарушенный чьим-то грязным сапогом — за хаотическим движением муравьев на самом деле угадывается слаженная логическая работа. Каждый делает то, что должен делать, все на своих местах. Муравьи заботятся о своем муравейнике, потому что любят его) Все будет Украина.

П. С. Беседовал ныне и с руководителями города и с военными — все излучают уверенность. Над городом развеваются наши флаги)", — поделился писатель впечатлениями от города.

В конце дня Жадан пожелал харьковчанам тихого неба над Харьковом.

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