Побратимы называли «человек-война». В Умани похоронили командира 110-й ОМБр Сергея Захаревича

Об этом 3 июля сообщили представители пресс-службы Уманского городского совета.

«Сегодня на Площади Соборности провели в последний путь нашего земляка, командира легендарной 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, мужественного офицера, верного побратима, любящего сына, мужа, отца троих детей — полковника Сергея Захаревича», — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что Захаревич родился и вырос в Умани, учился в школах № 11 и № 4, а высшее военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск. Его боевой путь пролегал через 30-ю, 1-ю танковую и 33-ю механизированную бригады. В феврале 2025 года он возглавил 110-ю ОМБр, которая держала оборону в Авдеевке, а также на Покровском и Южном направлениях.

«Он всегда был рядом со своими бойцами не в штабе, а на передовой. Командир, который вдохновлял своим примером, действиями и несокрушимостью духа», — заявила председатель горсовета Умани Ирина Плетнева.

Как заявил в комментарии Суспільному, президент военно-гражданского союза Боевое братство Украины Павел Жебривский, Сергея Захаревича он знал с 2014 года и познакомился с ним в Дебальцево (Донецкая область).

«В 2014 году я мобилизовался в ВСУ и проходил службу в 54 разведбате в Дебальцево. Сергей вначале был в Донецком аэропорту, когда мы занимали позиции в Дебальцево, а потом он присоединился к батальону, собственно, тогда мы и познакомились», — сказал он.

По словам Жебривского, в своем кругу побратимы называли Захаревича «человек-война».

«А ребята были мобилизованы, кто-то от трактора, кто-то от автомобиля, и он их учил пользоваться оружием. Я помню, как нам передали автоматический гранатомет, и он ребятам показывал, как им пользоваться. Никогда не забуду, как он и четыре наших воина из разведбата на Урале заскочили к оркам на шахту в районе Чернухино. Наших было четверо, а орков было где-то около двадцати. И он вывел всех четверых полностью живыми, заходя практически в логово врага», — подытожил он.

1 июля бригадный генерал Сергей Собко сообщил, что на войне с российскими оккупантами погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич.

«Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич… Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами», — написал он.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полковник Сергей Захаревич погиб в результате ракетного удара по Гуляйполю на Днепропетровщине.

«Целый день продолжался обстрел завалов в Гуляйполе. К сожалению, есть потери и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич и другие ребята из бригады. Мои соболезнования родным и близким», — заявлял глава украинского государства.

Затем с Силах специальных операций сообщали, что полковник Захаревич осуществлял подготовку трех Квалификационных курсов ССО Украины, а также, возглавляя 47-й отряд специального назначения, лично участвовал в выполнении боевых задач.