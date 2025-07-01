На войне погиб командир 110-й ОМБр полковник Сергей Захаревич

На войне с российскими оккупантами погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил бригадный генерал Сергей Собко.

«Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич… Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами», — написал он.

Сергей Захаревич окончил Одесский институт Сухопутных войск. После завершения обучения возглавил взвод в разведывательной роте 30-й отдельной механизированной бригады, а с 2010 года командовал разведывательной ротой 1-й танковой бригады.

В феврале 2025 года его назначили командиром 110-й отдельной механизированной бригады. До этого он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.

За военную службу отмечен государственными наградами: в 2015 году получил орден Богдана Хмельницкого III степени, а в июле 2022-го — орден II степени.