Бомбил Грузию и Сирию: ВСУ ликвидировали командира авиационного звена ВВС РФ

19 марта, 12:13
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Когда именно был уничтожен самолет Сергея Волынца, не уточняется (Фото:Максим Бондаренко/t.me)

Когда именно был уничтожен самолет Сергея Волынца, не уточняется (Фото:Максим Бондаренко/t.me)

Украинские военные ликвидировали майора Сергея Волынца, который был командиром авиационного звена ВВС РФ, задействованного в бомбардировках Украины.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале глава Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко.

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По его словам, ранее российский пилот участвовал в бомбардировках Грузии во время вторжения РФ 2008 года, и Сирии, где кремлевский режим поддерживает диктатора Башара Асада.

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Когда именно ВСУ уничтожили самолет Волынца, не уточняется, однако похоронили его 17 марта.

Скриншот Максим Бондаренко/t.me
Фото: Скриншот Максим Бондаренко/t.me
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Пилоты Война России против Украины

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