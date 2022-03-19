Бомбил Грузию и Сирию: ВСУ ликвидировали командира авиационного звена ВВС РФ 19 марта, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Когда именно был уничтожен самолет Сергея Волынца, не уточняется (Фото:Максим Бондаренко/t.me)

Украинские военные ликвидировали майора Сергея Волынца, который был командиром авиационного звена ВВС РФ, задействованного в бомбардировках Украины.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале глава Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко.

По его словам, ранее российский пилот участвовал в бомбардировках Грузии во время вторжения РФ 2008 года, и Сирии, где кремлевский режим поддерживает диктатора Башара Асада.

Видео дня

Когда именно ВСУ уничтожили самолет Волынца, не уточняется, однако похоронили его 17 марта.

Фото: Скриншот Максим Бондаренко/t.me

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.