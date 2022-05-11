«Мы боремся»: командир мариупольских морпехов призвал реализовать процедуру «extraction» 11 мая, 11:38 Цей матеріал також доступний українською На Азовстали остаются сотни защитников Мариуполя (Фото:Сергей Волына/Facebook)

Украинские военные продолжают удерживать завод Азовсталь в Мариуполе Донецкой области и призывают мировое сообщество помочь реализовать процедуру «extraction» для защитников города.

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Соответствующее обращение в среду, 11 мая, опубликовал командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына.

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«Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру „extraction“ для украинских военных!», — написал он у себя в Facebook.

При этом Волына подчеркнул, что защитники Мариуполя продолжают бороться с российскими оккупантами, несмотря на критическую ситуацию на Азовстали, где все еще остаются сотни раненных и мирных жителей.

«Морская пехота — это моя семья. Это защитники Украины, которые без колебаний отдают свою жизнь за Родину. Это собратья, всегда делящие последнее поровну на всех, готовые подставить свое плечо и протянуть руку помощи! Потому что имеем одну на всех — общую любовь к матери Украины! Мы боремся», — подчеркнул он.

По данным полка Азов, за прошедшие сутки на территорию Азовстали РФ было совершено 38 самолетовылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты.



В гарнизон входит отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона города.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских и идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков.

10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

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