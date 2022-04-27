«Пример Дюнкерка». Командир морпехов призвал спасти защитников Мариуполя и гражданских — обращение

27 апреля, 17:03
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Дым над заводом Азовсталь, где держат оборону защитники Мариуполя, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дым над заводом Азовсталь, где держат оборону защитники Мариуполя, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) в обращении из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя снова призвал применить процедуру «экстракции» (extraction) к мариупольскому гарнизону и гражданским.

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В своем Facebook Волына напомнил, что защитники Мариуполя уже 62 дня ведут боевые действия в полном окружении. Более 600 бойцов ранены и нуждаются в медицинской помощи, а на заводе Азовсталь, где они сейчас находятся, нет необходимых условий, препаратов и персонала. Также с защитниками города в условиях гуманитарной катастрофы находятся сотни гражданских, среди которых люди с инвалидностью и раненые. Мариуполь практически стерт с лица земли, уже погибли многие мирные жители, подчеркнул он:

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«Я обращался ко всем мировым лидерам, дипломатам, папе Франциску — кричал, насколько мог — чтобы нас услышали и применили к нам процедуру „extraction“… Спасите гарнизон Мариуполь. Примените к нам процедуру „extraction“. Сегодня — не 1940-й, сейчас — 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою».

https://www.facebook.com/serjvlk/videos/678893120055276

Волына привел в пример события в Дюнкерке во время Второй Мировой войны:

«После прорыва линии Мажино 10 мая 1940 года и капитуляции Нидерландов 14 мая немецкое командование развило свой успех. Части британских экспедиционных сил под командованием лорда Джона Горта, французские части и соединения, входившие в 16-й корпус, и остатки бельгийских войск оказались заблокированными в районе города Дюнкерк.

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Войскам союзников, скопившимся на побережье, угрожала катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступающие танки. Гитлер приказал «не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км» и не использовать против блокированной группировки танки.

Уинстон Черчилль в знаменитой речи в 1940 году назвал события в Дюнкерке «чудесным избавлением». Похвалы Черчилля предназначались спасательной операции, в рамках которой 338 226 французских и британских солдат были эвакуированы с пляжа и гавани города Дюнкерк во Франции".

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар ранее говорил, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

Россия регулярно срывает гуманитарные коридоры и нарушает договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию. Украина рассчитывает на помощь ООН в эвакуации мариупольцев.

До последнего патрона: полк Азов обороняет Мариуполь

https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Эвакуация Морпехи Война России против Украины

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