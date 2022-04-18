«В Мариуполе сейчас ад на земле». Командир морпехов в письме папе Франциску попросил спасти жителей города 18 апреля, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Сергей Волына призвал спасти людей от «сатаны, который хочет сжечь все живое» (Фото:Украинская правда)

В связи с критической гуманитарной ситуации в осажденном ВС РФ Мариуполе командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына, который вместе с другими бойцами все еще защищает город, обратился к папе римскому.

В своем письме, оказавшимся в распоряжении Украинской правды, он просит содействия в спасении местных жителей, оказавшихся в ловушке российских оккупантов.

«Ваше Святейшество, Папа Франциск! Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму.

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Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю более 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время — это ожесточенный бой за каждый метр окруженного врагом города.

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Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящие силы врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов.

Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но, уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле.

У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.

Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не едиными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", — призвал Волына.

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