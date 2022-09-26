«Очень изменился, очень похудел». Сестра командира морпехов «Волыны» рассказала о его состоянии после плена 26 сентября, 17:11 Сергей Волынский (Фото:www.instagram.com/serjvlk)

Сестра освобожденного из плена и.о командира 36-й бригады Сергея «Волыны» Волынского Татьяна Харько заявила, что ее брат очень изменился и многие его не узнают.

«Очень изменился, очень похудел. Многие его не узнают. Пишут комментарии под фото: А где Волына? Я вижу, что он шокирован. Шокированный тем, что он вернулся, в хорошем понимании этого слова», — сказала она Суспільному.

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По ее словам, «Волына» не ожидал этого возвращения.

Фото: НВ

"Он сказал, что до последнего не понимал, куда их везут. Только когда они увидели, уже на турецкой земле наших украинских представителей поняли, что ад закончился», — сказала Харько.

Женщина рассказала, что она дважды коротко разговаривала с братом по телефону.

В то же время она посещала вернувшихся в Украину освобожденных пленных.

«Есть те, кто похудел на 60 килограммов. Это о самочувствии. Все мы видели фото Михаила Дианова, морпеха, вернувшегося из плена. Он в ужасном состоянии», - сказала она.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

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