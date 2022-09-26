«Очень изменился, очень похудел». Сестра командира морпехов «Волыны» рассказала о его состоянии после плена
Сергей Волынский (Фото:www.instagram.com/serjvlk)
Сестра освобожденного из плена и.о командира 36-й бригады Сергея «Волыны» Волынского Татьяна Харько заявила, что ее брат очень изменился и многие его не узнают.
«Очень изменился, очень похудел. Многие его не узнают. Пишут комментарии под фото: А где Волына? Я вижу, что он шокирован. Шокированный тем, что он вернулся, в хорошем понимании этого слова», — сказала она Суспільному.
По ее словам, «Волына» не ожидал этого возвращения.
"Он сказал, что до последнего не понимал, куда их везут. Только когда они увидели, уже на турецкой земле наших украинских представителей поняли, что ад закончился», — сказала Харько.
Женщина рассказала, что она дважды коротко разговаривала с братом по телефону.
В то же время она посещала вернувшихся в Украину освобожденных пленных.
«Есть те, кто похудел на 60 килограммов. Это о самочувствии. Все мы видели фото Михаила Дианова, морпеха, вернувшегося из плена. Он в ужасном состоянии», - сказала она.
В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.
Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.
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