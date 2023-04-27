Подорвался на мине. В Новой Каховке погиб пропагандист из Калининграда Тветинский
Пропагандист Сергей Тветинский (Фото:t.me/infosprotyv)
В среду, 26 апреля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области подорвался на мине 61-летний пропагандист Сергей Тветинский.
Об этом сообщило Информационное сопротивление в Telegram.
Тветинский руководил общественной приемной партии Справедливая Россия — За правду в оккупированной части Херсонской области.
«Погибший входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако, приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, полностью посвятив себя пропаганде и партийной работе», — говорится в сообщении.
Гибель пропагандиста подтвердили и каналы оккупантов в Telegram.
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 510 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 188920 своих военных.