Подорвался на мине. В Новой Каховке погиб пропагандист из Калининграда Тветинский 27 апреля, 11:32 Пропагандист Сергей Тветинский (Фото:t.me/infosprotyv)

В среду, 26 апреля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области подорвался на мине 61-летний пропагандист Сергей Тветинский.

Об этом сообщило Информационное сопротивление в Telegram.

Тветинский руководил общественной приемной партии Справедливая Россия — За правду в оккупированной части Херсонской области.



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«Погибший входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако, приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, полностью посвятив себя пропаганде и партийной работе», — говорится в сообщении.

Гибель пропагандиста подтвердили и каналы оккупантов в Telegram.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 510 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 188920 своих военных.