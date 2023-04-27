Подорвался на мине. В Новой Каховке погиб пропагандист из Калининграда Тветинский

27 апреля, 11:32
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Пропагандист Сергей Тветинский (Фото:t.me/infosprotyv)

Пропагандист Сергей Тветинский (Фото:t.me/infosprotyv)

В среду, 26 апреля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области подорвался на мине 61-летний пропагандист Сергей Тветинский.

Об этом сообщило Информационное сопротивление в Telegram.

Тветинский руководил общественной приемной партии Справедливая Россия — За правду в оккупированной части Херсонской области.

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«Погибший входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако, приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, полностью посвятив себя пропаганде и партийной работе», — говорится в сообщении.

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Гибель пропагандиста подтвердили и каналы оккупантов в Telegram.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 510 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 188920 своих военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пропаганда Херсонская область Новая Каховка

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