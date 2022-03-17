Удар по драмтеатру в Мариуполе: бомбоубежище выдержало и прятавшиеся там люди выжили
Официальной информации о выживших пока не поступало (Фото:Донецкая ОВА)
Народный депутат Сергей Тарута заявил, что, несмотря на бомбардировку РФ драмтеатра в Мариуполе, прятавшиеся там мирные жители сумели выжить.
Об этом он написал в четверг, 17 марта, на своей странице в Facebook.
«После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят в живых!» — сообщил нардеп.
В то же время официальной информации по этому поводу пока нет.
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