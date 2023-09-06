С сайта минобороны РФ удалили данные о Суровикине 6 сентября, 14:13 Суровикина, вероятно, задерживали после неудачного бунта Пригожина (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via Reuters)

На сайте минобороны страны-агрессора РФ исчезли данные о генерале Сергее Суровикине.

В разделе, где указана информация о руководстве оккупационной армии России, нет фото и данных о генерале, пишет Baza.

Ранее он значился в списке вместе с главкомом сухопутными войсками и ВМФ.

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Фото: Скриншот сайта минобороны РФ

Официально об отставке Суровикина в Кремле не сообщали. Там избегают любых упоминаний о нем.

Накануне в Сети появилось фото Сергея Суровикина, который, вероятно, впервые после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина появился на публике. Его опубликовала российская пропагандистка Ксения Собчак.

В США подтвердили, что Суровикина могли освободить.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что Суровикин знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

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29 июня Financial Times сообщила, что Суровикина действительно задержали, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины. Пропагандисты писали, что командующим Воздушно-космических сил России вместо него назначили его заместителя генерала Виктора Афзалова.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Суровикина сделают «крайним» за атаки на Москву, хотя перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он выступал против военной кампании.