Стерненко показал базу отдыха в Сергеевке до и после ракетного удара РФ — фото

1 июля, 14:16
Жертвами теракта кремлевского режима в Одесской области стали около 20 человек (Фото:СБУ)

Жертвами теракта кремлевского режима в Одесской области стали около 20 человек (Фото:СБУ)

Известный украинский активист Сергей Стерненко показал, как выглядела база отдыха в Сергеевке Одесской области до ракетного удара РФ, и во что превратилась после.

Соответствующие фото он опубликовал в пятницу, 1 июля, у себя в Telegram-канале.

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Согласно последним данным, в результате авиаударов РФ, нанесенных ракетами Х-22 по девятиэтажному жилому дому и двум базам отдыха в Белгород-Днестровском районе, погибли 20 человек, еще несколько десятков госпитализированы.

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В Офисе президента расценили очередное военное преступление кремлевского режима против мирного населения Украины как террористический акт.

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СБУ начала уголовное производство по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Ракетные удары Сергей Стерненко Война России против Украины

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