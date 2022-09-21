Сине-желтый браслет. Супруга погибшего под Изюмом бойца ВСУ рассказала его историю

21 сентября, 00:51
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Сергей Сова защищал Украину с 2014 года (Фото:fakty.ua)

Сергей Сова защищал Украину с 2014 года (Фото:fakty.ua)

Супруга погибшего военнослужащего 93-й механизированной бригады Холодный Яр Сергея Совы Оксана рассказала, что его считали без вести пропавшим с 19 апреля и искали пять месяцев.

Как сообщает Суспільне, тело защитника с сине-желтым браслетом на руке нашли во время эксгумации в месте массового захоронения в Изюме Харьковской области, супруга опознала его по фото.

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Сергей Сова с 2014 года воевал в АТО и ООС, затем подписал контракт с 93-й ОМБр, а в момент начала полномасштабного вторжения России уже проходил службу по контракту. Он хотел получить квалификацию медика и в феврале находился в учебном центре Десна, а с 24 февраля был прикомандирован к другому подразделению и выполнял боевые задачи в Черниговской области. Позже военнослужащий отправился на Харьковское направление вместе со своим подразделением и продолжил воевать под Изюмом.

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Оксана Сова рассказала, что говорила с мужем каждый день, когда была связь, или писала, если связи не было. В последний раз они говорили 19 апреля.

«К тому времени уже несколько дней были тяжелые бои, их накрывала авиация, ствольная артиллерия, танки, силы были, к сожалению, неравны, нашим не хватало поддержки. Сергей говорил, что не знает, чем все закончится, но ни метра нашей земли ребята не отдадут, не отступятся назад. Так и вышло. А дальше связь с ним оборвалась. Потом бригада сообщила мне, что в 10 утра на Изюмском направлении произошел тяжелый бой, и после боя его уже не было на позиции», — сказала она.

После освобождения Изюма супруга военного каждый день следила за информацией и в пятницу после эксгумации узнала его по фото. Она добавила, что ее 14-летний сын Марат, видя, что она в тяжелом состоянии, сам написал письмо президенту Украины и попросил помочь более быстрому возвращению тела отца домой.

«Надеюсь, президент его получит и увидит, как Марат гордится отцом, как хочет, чтобы им тоже гордились все. Да, Марат — подросток, но его воспитывал отец и он уже как настоящий мужчина», — добавила Оксана Сова.

Сейчас должно пройти официальное опознание, после чего тело Сергея Совы отдадут семье в его родной город Никополь для достойных похорон.

«Его гибель — это моя боль на всю жизнь, но я жена солдата. Он с 2014 года учил меня стойко принимать удары судьбы, учил быть сильной. Я знала, что всегда могу позвонить ему, при любых трудностях, даже если он в сотне километров от меня. Он был всегда для меня и детей номер один. Сейчас мне так хочется ему позвонить, но, к сожалению, некуда», — сказала женщина.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что там обнаружено около 440 могил.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Массовые захоронения Военные преступления РФ Война России против Украины Холодный Яр

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