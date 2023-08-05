Тревожат танки Leopard. В минобороны РФ заявили, что Шойгу прибыл в Украину 5 августа, 11:44 Шойгу побывал в таком далеком тылу, что украинских танков Leopard там пока никто даже не видел (Фото:Скриншот видео mil.ru)

В министерстве обороны РФ заявили о якобы прибытии главы ведомства Сергея Шойгу в «зону боевых действий» в Украине.

Как утверждается, во время своей поездки он «провел совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе объединенной группировки российских войск» и раздал какие-то «награды».

Видео дня

Фото: Скриншот видео mil.ru

При этом одной из главных тем, тревожащих Шойгу оказались немецкие танки Leopard 2 на вооружении ВСУ.

В частности, он поинтересовался у командующего российской группировкой Центр Андрея Мордвичева, успел ли тот уже повидать их вживую, однако оказалось, что их встреча проходила в таком глубоком тылу, что украинская бронетехника туда еще пока не добралась.

— А у вас здесь есть Леопарды?

— Нет, товарищ министр обороны

— Ну ничего.

Фото: Скриншот видео mil.ru

Ранее Шойгу побывал в Северной Корее, где пытался выпросить у местного диктатора Ким Чен Ына боеприпасы для своей армии.

Для этого онпошел на откровенное пресмыкательство, однако, удалось ли в итоге российскому министру договориться с главой КНДР, достоверно неизвестно.