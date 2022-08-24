Шойгу признал «замедление темпов наступления», но объяснение оказалось абсурдным 24 августа, 11:54 Сергей Шойгу врет, что РФ якобы руководствуется «нормами гуманитарного права» (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Спустя шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину министру обороны РФ Сергею Шойгу пришлось официально признать провал «путинского блицкрига».

В комментарии кремлевской пропаганде он подтвердил отсутствие каких-либо стратегических успехов российской армии за последнее время.

В то же время Шойгу настаивает, что так называемое «замедление темпов наступления» связано якобы с «соблюдением норм гуманитарного права».

Видео дня

«Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — соврал российский министр.

Шойгу утверждает, что удары ВС РФ наносятся «по объектам военной инфраструктуры ВСУ», однако этот абсурд противоречат реальности, где жертвами российской агрессии становятся тысячи мирных жителей Украины.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов с начала вторжения уже превысили 45 тысяч человек.

На фоне полнейшего фиаско войск РФ в Украине российский диктатор Владимир Путин уже несколько раз отправлял Шойгу с инспекцией на временно оккупированные территории, однако это так и не дало какого-либо заметного результата.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.