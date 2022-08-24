Шойгу признал «замедление темпов наступления», но объяснение оказалось абсурдным

24 августа, 11:54
Сергей Шойгу врет, что РФ якобы руководствуется «нормами гуманитарного права» (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Сергей Шойгу врет, что РФ якобы руководствуется «нормами гуманитарного права» (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Спустя шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину министру обороны РФ Сергею Шойгу пришлось официально признать провал «путинского блицкрига».

В комментарии кремлевской пропаганде он подтвердил отсутствие каких-либо стратегических успехов российской армии за последнее время.

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В то же время Шойгу настаивает, что так называемое «замедление темпов наступления» связано якобы с «соблюдением норм гуманитарного права».

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«Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — соврал российский министр.

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Шойгу утверждает, что удары ВС РФ наносятся «по объектам военной инфраструктуры ВСУ», однако этот абсурд противоречат реальности, где жертвами российской агрессии становятся тысячи мирных жителей Украины.

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Согласно последним данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов с начала вторжения уже превысили 45 тысяч человек.

На фоне полнейшего фиаско войск РФ в Украине российский диктатор Владимир Путин уже несколько раз отправлял Шойгу с инспекцией на временно оккупированные территории, однако это так и не дало какого-либо заметного результата.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Сергей Шойгу Война России против Украины

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