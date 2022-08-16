Шойгу прокомментировал вероятность ядерного удара РФ по Украине 16 августа, 11:13 Сергей Шойгу утверждает, что применять химическое оружие РФ якобы также не намерена (Фото:mil.ru)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что, несмотря на все угрозы кремлевского режима, ядерный удар по Украине российские войска наносить не планируют.

Об этом он сказал во вторник, 16 августа, в рамках форума Армия-2022.

По его словам, сообщения о том, что на фоне своего военного фиаско в Украине РФ готова применить тактическое ядерное оружие или запрещенные химические вещества, являются якобы «вбросами».

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Шойгу настаивает, что «с военной точки зрения в применении ядерного оружия в Украине нет необходимости».

«Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — заявил он.

В то же время, отрицая свою готовность нанести ядерный удар по Украине, российские военные в открытую провоцируют угрозу аварии на захваченной ими ЗАЭС.

Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе.

ВС РФ захватили ее еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

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