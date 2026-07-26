Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору больницы имени Мечникова Рыженко

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.

Согласно ему, звание Героя Украины присвоено Рыженко «за выдающиеся заслуги в развитии системы здравоохранения Украины, личный вклад в применение новейших методов лечения в условиях военного положения, многолетний самоотверженный труд».

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О присвоении Рыженко звания Героя Украины сообщил также глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генеральному директору нашей областной больницы имени Мечникова Сергею Рыженко. Справедливая, заслуженная награда. Тысячи спасенных жизней. Тяжелые и бессонные ночи. Операции под звуки сирен. Быстрые решения. Дни, когда больница становилась последней надеждой для раненых и их родных. Под руководством Сергея Анатольевича весь коллектив медучреждения ежедневно делал, казалось бы, невозможное — возвращал людей к жизни, принимал самых тяжелых раненых и не останавливался ни на минуту», — заявил Лукашук в своем Telegram-канале.

Он поздравил Рыженко и отметил, что это его личная заслуженная награда и в то же время признание работы всего коллектива больницы имени Мечникова.