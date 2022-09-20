Российский актер разбился насмерть, перегоняя на Донбасс микроавтобус для террористов «Л/ДНР» — видео

20 сентября, 17:20
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Микроавтобус с Сергеем Пускепалисов столкнулся с фурой (Фото:Коллаж НВ)

Микроавтобус с Сергеем Пускепалисов столкнулся с фурой (Фото:Коллаж НВ)

Во вторник, 20 сентября, в Ростовской области разбился насмерть российский актер Сергей Пускепалис, активно поддерживавший вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщили в прокремлевских пабликах в соцсетях, опубликовав видео аварии и ее последствий.

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На них видно, что микроавтобус, в котором ехал любитель так называемого «русского мира», совершил лобовое столкновение с фурой.

Видео дня

https://twitter.com/Krym_media/status/1572225844172541953
https://twitter.com/antiputler_news/status/1572198495913746433

В результате полученных травм актер скончался на месте происшествия.

При этом указанный микроавтобус, как хвастался накануне сам Пускепалис, был куплен для террористов «Л/ДНР», а смертельное ДТП произошло, когда он незаконно перегонял его на Донбасс.

https://twitter.com/lentaruofficial/status/1572219948235120641
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс ДНР ЛНР ДТП Российская агрессия Россияне Актеры Война России против Украины

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