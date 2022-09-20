Российский актер разбился насмерть, перегоняя на Донбасс микроавтобус для террористов «Л/ДНР» — видео 20 сентября, 17:20 Микроавтобус с Сергеем Пускепалисов столкнулся с фурой (Фото:Коллаж НВ)

Во вторник, 20 сентября, в Ростовской области разбился насмерть российский актер Сергей Пускепалис, активно поддерживавший вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщили в прокремлевских пабликах в соцсетях, опубликовав видео аварии и ее последствий.

На них видно, что микроавтобус, в котором ехал любитель так называемого «русского мира», совершил лобовое столкновение с фурой.

Видео дня

В результате полученных травм актер скончался на месте происшествия.

При этом указанный микроавтобус, как хвастался накануне сам Пускепалис, был куплен для террористов «Л/ДНР», а смертельное ДТП произошло, когда он незаконно перегонял его на Донбасс.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.