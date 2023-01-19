Притула: Украинская политическая нация сформирована, тот, кто не донатит на ВСУ, в любой компании выглядит дикарем 19 января, 19:48 Сергей Притула (Фото:Сергій Притула / Facebook)

В 2022 году была окончательно сформирована украинская политическая нация, доказательство этому — массовое волонтерство. Об этом во время мероприятия NV «Украина и мир впереди 2023» сказал волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула.

Участие в волонтерстве самых разных людей и бизнесов является примером невиданной в мире синергии, считает Притула.

"Произошла консолидация украинцев вокруг силы, которая является разрушителем мифа о „второй армии мира“. Украинские Вооруженные Силы стали нашим всем, нашей опорой и надеждой, стали нашими богами. От старого до малого — все объединились и делают все зависящее, чтобы уберечь жизни наших воинов и помочь им уничтожать врагов", — сказал волонтер.

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В какой-то момент в Украине даже прекратилось то, что всегда ее отличало, — "политические срачи", пошутил он.

"Человек, который не донатит на ВСУ, в любой компании выглядит как дикарь. Это норма каждого дня или каждого месяца, в зависимости от того, какие у человека доходы", — отметил Притула.

Все это свидетельствует о провале российской пропаганды, которая годами представляла Украину как failed state, резюмировал он.