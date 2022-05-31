Сергей Притула впервые будет комментировать матч сборной Украины по футболу 31 мая, 16:28 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Parimatch Ukraine

Сбор начнется 1 июня в 21:30 во время онлайн-трансляции комментария поединка Национальной сборной Украины по футболу против Шотландии.

Пока украинцы на поле будут бороться за выход в следующий раунд плей-офф Чемпионата мира, украинцы в тылу смогут задонатить средства на 1000 планшетов для ВСУ. Болеем за наших! Собираем на ВСУ!

На канале Footballhub при поддержке Parimatch Ukraine состоится трансляция комментария матча от известного телеведущего, общественного деятеля и волонтера Сергея Притулы, а также солдата ВСУ и спортивного комментатора Вадима Скичка. Все собранные во время трансляции средства будут перечислены в фонд Сергея Притулы.

Каждый игрок сборной будет сражаться на поле, чтобы приблизить победу Украины на своем фронте. Вы тоже можете поддержать украинское войско всего в 3 шага:

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Бренд Parimatch одним из первым публично заявил четкую проукраинскую позицию и полностью изолировал Россию еще в марте. В течение трех месяцев бренд Parimatch и команда помогают ВСУ бороться за то, что силой не отнять — победу свободной нации.

Болеем за наших! Собираем на ВСУ!

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