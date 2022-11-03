Перевыполнили план. Притула объявил о закрытии «мегасбора» на 50 британских бронетранспортеров Spartan спустя полтора дня 3 ноября, 19:32 Директор Фонда Притулы Анна Гвоздяр и Сергей Притула (Фото:скриншот видео / Сергій Притула / Facebook)

Украинский волонтер и ведущий Сергей Притула в четверг, 3 ноября, объявил об окончании сбора на 50 британских бронетранспортеров Spartan.

Притула опубликовал в Facebook обращение, в котором рассказал, что за 1,5 суток его фонду перечислили 236 миллионов гривен и этого хватит на покупку не 50, как планировалось, а 60 Spartan.



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«Этих средств хватает и на 60 Spartan, и даже 2,4 млн грн у нас остается сверху на следующий проект… Это что-то очень бронированное», — рассказал волонтер.



2 ноября Сергей Притула объявил о сборе, цель которого — купить британские бронетранспортеры Spartan для защитников Украины. Он должен был продлиться до 8 ноября, планировалось собрать 200 млн грн. Великобритания ранее передала Украине партию в 35 Spartan.

