Перевыполнили план. Притула объявил о закрытии «мегасбора» на 50 британских бронетранспортеров Spartan спустя полтора дня

3 ноября, 19:32
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Директор Фонда Притулы Анна Гвоздяр и Сергей Притула (Фото:скриншот видео / Сергій Притула / Facebook)

Директор Фонда Притулы Анна Гвоздяр и Сергей Притула (Фото:скриншот видео / Сергій Притула / Facebook)

Украинский волонтер и ведущий Сергей Притула в четверг, 3 ноября, объявил об окончании сбора на 50 британских бронетранспортеров Spartan.

Притула опубликовал в Facebook обращение, в котором рассказал, что за 1,5 суток его фонду перечислили 236 миллионов гривен и этого хватит на покупку не 50, как планировалось, а 60 Spartan.

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Инфографика: НВ

«Этих средств хватает и на 60 Spartan, и даже 2,4 млн грн у нас остается сверху на следующий проект… Это что-то очень бронированное», — рассказал волонтер.

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https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/700946670985060

2 ноября Сергей Притула объявил о сборе, цель которого — купить британские бронетранспортеры Spartan для защитников Украины. Он должен был продлиться до 8 ноября, планировалось собрать 200 млн грн. Великобритания ранее передала Украине партию в 35 Spartan.

https://www.youtube.com/embed/EPa-Jz0GJXs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Бронетехника Волонтеры Сергей Притула Украина-Великобритания

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