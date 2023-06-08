Притула: Оборонные закупки по принципу «покупаем то, что можем», должны уйти 8 июня, 19:22 Сергей Притула (Фото:Сергій Притула / Facebook)

Система оборонных закупок в Украине нуждается в большей прозрачности и отказе от закостенелости, считает волонтер, основатель благотворительного фонда, общественный деятель Сергей Притула.

Государство должно позаботиться об изменении нормативно-правовой базы этих закупок с учетом реалий, сказал Притула во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины.

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Прозрачность необходима для подотчетности этой сферы гражданскому обществу и эффективного контроля использования бюджетных средств, подчеркнул он.

«Почему необходим аудит и реформа оборонно-промышленного комплекса? Мы или дальше будем слушать старших людей, которые с 1963 года на оборонном предприятии выпускают одну и ту же номенклатуру, не замечая, что идет война дронов, автоматизированных систем, или нет. То есть история, когда оборонные закупки в государстве происходили по принципу „покупаем то, что можем“, должна уйти в прошлое. Мы должны покупать то, что нужно», — заявил общественный деятель.

Он добавил, что в волонтерской среде накоплено немало предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.