СМИ назвали вероятное имя украинского защитника, которого обезглавили российские оккупанты
Сергей Потоки (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100025222425600)
Украинским защитником, видео с обезглавлением которого опубликовали российские оккупанты, вероятно, является 30-летний Сергей Потоки, пишет венгерское издание Telex.
По информации издания, Потоки работал на рынке, затем пошел защищать Украину и воевал в самой горячей точке – в Бахмуте.
До войны мужчина жил с женой, шестилетней дочерью и полуторагодовалым сыном в Виноградове на Закарпатье.
В марте издание Голос Карпат сообщало, что на войне погиб защитник Сергей Потоки.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.
По ее словам, идентификация человека по видео, а тем более при таких обстоятельствах – «чрезвычайно сложная задача».
В российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты РФ казнили, вероятно, украинского военного, заживо отрезав ему голову ножом.
СБУ начала расследование. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законная ответственность для РФ будет за все и призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.