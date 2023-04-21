СМИ назвали вероятное имя украинского защитника, которого обезглавили российские оккупанты 21 апреля, 10:53 Сергей Потоки (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100025222425600)

По информации издания, Потоки работал на рынке, затем пошел защищать Украину и воевал в самой горячей точке – в Бахмуте.

До войны мужчина жил с женой, шестилетней дочерью и полуторагодовалым сыном в Виноградове на Закарпатье.

Видео дня

В марте издание Голос Карпат сообщало, что на войне погиб защитник Сергей Потоки.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

По ее словам, идентификация человека по видео, а тем более при таких обстоятельствах – «чрезвычайно сложная задача».

В российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты РФ казнили, вероятно, украинского военного, заживо отрезав ему голову ножом.

СБУ начала расследование. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законная ответственность для РФ будет за все и призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.