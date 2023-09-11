СБУ объявила подозрение экс-нардепу, который отрицал существование Украины на ток-шоу Скабеевой 11 сентября, 13:51 Полищуку грозит 15 лет тюрьмы (Фото:СБУ/Телеграм)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату Сергею Полищуку, который за деньги ФСБ отрицал существование Украины на ток-шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

СБУ собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего нардепа Украины Сергея Полищука, который сейчас скрывается за границей.

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До начала полномасштабного вторжения России в Украину экс-нардеп регулярно приезжал в Москву для участия в эфирах Скабеевой.

Во время выступлений на ее ток-шоу 60 минут Полищук поддерживал агрессивную политику Кремля и отрицал существование украинской государственности. Он также распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.



По данным следствия, за такие высказывания он получал значительное денежное вознаграждение от представителей РФ. В то же время российские организаторы проводили платеж через финансирование третьих стран, чтобы скрыть транзакцию.

В СБУ отметили, что он координировал свою деятельность с представителями ФСБ, которые платили ему деньги за участие в российских ток-шоу.

На основании собранных доказательств Полищуку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 ( государственная измена);

государственная измена); ч. 1 ст. 161 ( нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В СБУ добавили, что поскольку Полищук находится за границей, сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.