Гибель на границе с Беларусью. В ГБР раскрыли первые результаты расследования смерти бойца ТрО 23 марта, 12:46 Сергей Панасюк (Фото:Сергей Чуриков/Facebook)

Правоохранители расследуют гибель бойца теробороны на Волыни Сергея Панасюка в рамках уголовного дела о нарушении правил несения боевого дежурства.



Об этом Госбюро расследований сообщило на запрос hromadske.

Следователи выяснили, что инцидент произошел 25 февраля около 02:00 возле села Тур Ковельского района Волынской области.

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«Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц возле линии границы Украины с Беларусью», — рассказал директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

В результате один из военных получил ранение — он умер во время транспортировки. Всех свидетелей уже допросили, расследование продолжается. Чтобы установить обстоятельства, назначили экспертизы. Больше деталей по гибели бойца в Бюро не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

Также в ГБР сообщили, что расследуют уголовное дело по совершению служащими Закарпатской таможни уголовных правонарушений, что «выразилось в беспрепятственном незаконном ввозе на таможенную территорию Украины техники в заводской упаковке». Как эти два дела связаны, следователи не уточнили.

В конце февраля спикер бригады ТрО Волыни сообщил о гибели 33-летнего военного Сергея Панасюка на украинско-белорусской границе. Тогда в Нацполиции сказали, что выстрелы не были со стороны Беларуси и пообещали выяснить детали.

6 марта Украинская правда сообщила, что к ней обратились родственники погибшего и заявили, что подразделение, в котором служил Панасюк, вдруг перевели под Бахмут. В Северном объединенном пресс-центре ВСУ заявили, что передислокация плановая и не связана с инцидентом возле границы.

