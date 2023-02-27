На границе с Беларусью погиб военный теробороны. Начато расследование 27 февраля, 12:18 Сергей Панасюк (Фото:Сергей Чуриков/Facebook)

Военный территориальной обороны Волыни погиб на украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания в субботу, 25 февраля.

Об этом спикер бригады Сергей Хоминский заявил Суспільному.

Речь идет о 33-летнем военном Сергее Панасюке. По словам спикера бригады, он погиб на рассвете, при каких обстоятельствах — выясняют. С младшим сержантом простились в селе Сельцо Ратновской общины в воскресенье, 26 февраля.

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«Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады», — заявил Хоминский.

Инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волынской области Марина Балдич сообщила, что по факту гибели военного внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по статье об умышленном убийстве.

«Точно известно, что выстрелы осуществлялись не со стороны Беларуси. Детали выяснят в ходе продолжающегося досудебного следствия», — сказала она.

Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны вступил в первые дни полномасштабного вторжения России. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.

Ранее в соцсетях появилась информация о перестрелке на границе с Беларусью. В пограничном комитете Беларуси это отвергли, заявив, что «никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали».